Волгоград, 26 февраля 2021, 09:13 — REGNUM Студента четвертого курса, «прославившегося» танцем у подножия Мамаева кургана, отчислили из Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза. Решение принято по итогам рассмотрения ситуации на дисциплинарной комиссии института.
Поведение студента на территории мемориального комплекса в вузе назвали «недопустимым и чудовищным», подчеркнув, что в институте с глубоким уважением относятся к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, к истории страны.
20-летний житель Городищенского района снял видео, на котором танцует в одних джинсах на склоне братской могилы. Ролик попал в Сеть. Ранее в отношении студента возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде возбудили уголовное дело после танца на Мамаевом кургане