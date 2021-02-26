Волгоград, , 09:13 — REGNUM Студента четвертого курса, «прославившегося» танцем у подножия Мамаева кургана, отчислили из Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза. Решение принято по итогам рассмотрения ситуации на дисциплинарной комиссии института.

Поведение студента на территории мемориального комплекса в вузе назвали «недопустимым и чудовищным», подчеркнув, что в институте с глубоким уважением относятся к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, к истории страны.

«Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо», — сказал директор Волгоградского института управления Андрей Осипов.

20-летний житель Городищенского района снял видео, на котором танцует в одних джинсах на склоне братской могилы. Ролик попал в Сеть. Ранее в отношении студента возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде возбудили уголовное дело после танца на Мамаевом кургане