Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Грузия не оказалась в числе первых стран, куда начали поставлять вакцину от COVID-19. Такое заявление сделал 25 февраля в эфире телеканала Maestro заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

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По его словам, Грузия в 2020 году перечислила деньги платформе COVAX за вакцину, и первые её поставки ожидались в конце февраля. Позже стало известно, что вакцину планируется привезти в Грузию в начале марта. Как отметил Имнадзе, в первую очередь препарат поставляют в бедные страны.

«Представьте себе, что Грузия больше не считается страной с низким уровнем доходов, мы в категории среднего. И мы сами себя финансируем, это тот же COVAX, к слову, нам не помогает», — сказал врач.

Стоит отметить, что представители оппозиционных партий ранее обвинили руководство страны в срыве начала вакцинации. Они указали на то, что в ряде стран уже начали получать вакцину от COVID-19.

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