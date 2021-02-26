Ижевск, , 09:03 — REGNUM Компания «Сарапул-молоко» (входит в холдинг «КОМОС ГРУПП») получила право экспортировать производимую молочную продукцию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В настоящее время «КОМОС ГРУПП» представляет продукцию компании в рамках крупной международной выставки пищевой промышленности и гостиничного бизнеса Gulfood в Дубае.

В январе «Сарапул-молоко» впервые поставила 8,4 млн тонн молочной продукции в США.

В минсельхозе Удмуртии ожидают, что в 2021 году экспорт продукции АПК может составить 8,45 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас продукция агропромышленного комплекса республики поставляется в страны Таможенного союза, СНГ и ЕС, а также в Китай и США. По состоянию на 30 декабря 2020 года экспорт продукции АПК Удмуртии составил 4,67 млн долларов США, что соответствует 91,6% от плана. При этом по сравнению в прошлым годом объем экспорта в денежном выражении вырос почти в два раза, на аналогичную дату 2019 года он составлял 2,92 млн долларов США.

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