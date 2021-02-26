Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM По итогам декларационной кампании 2020 года в Свердловской области увеличилось число миллионеров и миллиардеров. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления ФНС России Лидия Исаева.

По её словам, доходы свыше 1 млн рублей задекларировали 41,6 тыс. человек (на 16% больше, чем ранее). Большая часть из них заявила о доходе от 1 млн до 10 млн рублей (40,3 тыс. человек).

О доходе более 1 млрд рублей сообщили 22 жителя региона (до этого их было 18, рост составил 22%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Карпинске (Свердловская область) лишили мандата депутата городской думы. Парламентарий не задекларировал часть доходов.

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