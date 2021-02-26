Москва, , 09:00 — REGNUM Обвиняемый в ряде тяжелых преступлений бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и другие фигуранты дела о хищении газа на многомиллиардную сумму останутся в СИЗО до 24 апреля.

Обжалование адвокатов срока пребывания их под стражей осталось без удовлетворения. Оснований для изменения срока или отмены решения, ранее вынесенного Мосгорсудом, Апелляционный суд не нашел.

Напомним, бывший представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в участии в преступном сообществе, которое похитило газа на сумму, превышающую 30 млрд рублей. Помимо этого, его обвиняют в причастности к убийству двоих общественных деятелей республики Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.