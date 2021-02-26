Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Американскому генералу Тоду Уолтерсу следует внимательно ознакомиться с российскими инициативами по снижению напряжённости между Москвой и НАТО. Такой совет опубликовали российские дипломаты в Twitter посольства РФ в Вашингтоне, отвечая на заявление генерала о «российской угрозе».

В посольстве предположили, что Россия заставляет главу Европейского командования ВС США генерала Тода Уолтерса «находиться в напряжении».

«Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии Россия — НАТО», — отметили дипломаты.

Они привели ссылку на интервью главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он говорит в том числе о сворачивании сотрудничества между Россией и НАТО в 2014 году не по вине Москвы. Предложения России к НАТО проявить военную сдержанность остались без ответа, отмечал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал Уолтерс заявил, что даже в условиях санкций Россия продолжает «дестабилизирующие и злонамеренные действия» и якобы остаётся постоянной угрозой для США и их союзников.

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