Норильск, Красноярский край, 26 февраля 2021, 09:00 — REGNUM Жительнице города Норильска, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Зайцевой исполнилось 95 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Норильска.
С юбилеем Раису Зайцеву поздравил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал ветерану доброго здоровья и всего наилучшего.
«Мы искренне гордимся вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев и созидателей», — говорится в поздравительной открытке главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 10 февраля чествовали участницу Великой Отечественной войны Марию Сафронову — ей исполнилось 100 лет.
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