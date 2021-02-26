Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Обязательные пенсионные взносы работодателей в Казахстане планируется внедрить с 2023 года. Об этом 26 февраля заявил министр труда и социальной защиты населения республики Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, министерство продолжит совершенствовать систему минимальных гарантий в пенсионной системе республики. В частности, продолжается работа по изменению концепции модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Шапкенов напомнил, что в 2020 году пенсии индексировались дважды. Он добавил, что важным направлением работы министерства является развитие накопительной системы.

В настоящее время получателями накопительной пенсии в Казахстане являются 162 тыс. человек, или около 7,5% от общего числа пенсионеров.

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