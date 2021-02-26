Вашингтон, , 08:59 — REGNUM США совместно с ЕС должны принять самые решительные меры против грузинского правительства, стоящего за нынешним политическим кризисом в республике, пишет Эли Лейк в статье, вышедшей 25 февраля в Bloomberg.

«Президент Джо Байден пообещал проводить внешнюю политику, которая должна объединить мощь Америки с ее ценностями. Кризис в бывшей советской республике Грузия — первая проверка того, будет ли нынешняя администрация придерживаться этого принципа. И все шаги Вашингтона носили неудовлетворительный характер», — отметил он.

Так, 23 февраля в Грузии сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси был арестован лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) депутат Ника Мелия. Оппозиционер обвиняется в организации штурма здания парламента Грузии в июне 2019 года. Арест стал «провокацией», уверен обозреватель агентства, поскольку протестующие тогда получили ранения от действий сотрудников правоохранительных органов.

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Подобный кризис требует как суровых слов от США, так и плана наказания грузинского правительства. Грузия — дело не безнадежное. Несмотря на то, что в последние годы страна отошла от демократии, в ней «все еще существует активная оппозиция и в основном свободные СМИ».

"А у администрации Байдена есть рычаги воздействия, потому что США по-прежнему оказывают Грузии существенную помощь. С 2010 по 2019 год невоенная помощь США Грузии составляла в среднем около $64 млн в год. За тот же период США предоставили Грузии военную помощь почти на $265 млн», — напомнил обозреватель.

И все же первоначальная реакция Госдепартамента США носила довольно прохладный характер. Официальный представитель ведомства Нед Прайс осудил арест Мелиа, затем, тем не менее, отметив, что Вашингтон призывает «все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию». Такая позиция является «опасным сигналом», предполагающим, что ответственность за нынешний кризис несут обе стороны.

«Это просто неправда. Оппозиционные партии Грузии отказываются принимать участие в работе нового парламента, потому что по-прежнему есть серьезные вопросы по поводу октябрьских выборов. Между тем, несмотря на договоренность, достигнутую в марте прошлого года, правительство возбудило новые дела по политическим мотивам против лидеров оппозиции».

По словам лидера партии «Европейская Грузия» Гиге Бокерия, США и ЕС должны поддержать призывы оппозиции к новым выборам и занять жесткую позицию в отношении правительства за нарушение ранее заключенного соглашения о политизированном преследовании от марта.

Еще одна проблема с тем, как первоначально США отреагировали на арест Мелии, заключается в том, что они не могут привлечь к ответственности основателя правящей партии Грузии и ее богатейшего гражданина Бидзину Иванишвили за его роль в нынешнем кризисе. Если в Брюсселе и Вашингтоне будут удовлетворены лишь освобождением Мелии из тюрьмы, но ничего не скажут о злоупотреблениях на октябрьских выборах, то у «режима, по сути, будет «стимул брать больше заложников», подчеркнул Лейк.

«По крайней мере, США должны начать процесс учета значительного зарубежного богатства Иванишвили. Несмотря на то, что известный затворник Иванишвили объявил в прошлом месяце, что он уходит с поста председателя партии «Грузинская мечта», большинство наблюдателей по-прежнему считают, что он решает все», — отметил обозреватель. — Если он будет искренне опасаться, что правительство США может усложнить ему задачу управления своим состоянием, он, возможно, пересмотрит свою стратегию стремления подавить остатки своей политической оппозиции».

«Предшественник Байдена никогда не шел на подобные шаги в Грузии. Если Байден хочет делом доказать, что Америка вернулась в качестве глобального лидера, он не может занимать нейтралитет в битве за демократическую душу Грузии», — заключил Лейк.