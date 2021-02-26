Вашингтон, 26 февраля 2021, 08:59 — REGNUM США совместно с ЕС должны принять самые решительные меры против грузинского правительства, стоящего за нынешним политическим кризисом в республике, пишет Эли Лейк в статье, вышедшей 25 февраля в Bloomberg.
Так, 23 февраля в Грузии сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси был арестован лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) депутат Ника Мелия. Оппозиционер обвиняется в организации штурма здания парламента Грузии в июне 2019 года. Арест стал «провокацией», уверен обозреватель агентства, поскольку протестующие тогда получили ранения от действий сотрудников правоохранительных органов.
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Подобный кризис требует как суровых слов от США, так и плана наказания грузинского правительства. Грузия — дело не безнадежное. Несмотря на то, что в последние годы страна отошла от демократии, в ней «все еще существует активная оппозиция и в основном свободные СМИ».
И все же первоначальная реакция Госдепартамента США носила довольно прохладный характер. Официальный представитель ведомства Нед Прайс осудил арест Мелиа, затем, тем не менее, отметив, что Вашингтон призывает «все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию». Такая позиция является «опасным сигналом», предполагающим, что ответственность за нынешний кризис несут обе стороны.
По словам лидера партии «Европейская Грузия» Гиге Бокерия, США и ЕС должны поддержать призывы оппозиции к новым выборам и занять жесткую позицию в отношении правительства за нарушение ранее заключенного соглашения о политизированном преследовании от марта.
Еще одна проблема с тем, как первоначально США отреагировали на арест Мелии, заключается в том, что они не могут привлечь к ответственности основателя правящей партии Грузии и ее богатейшего гражданина Бидзину Иванишвили за его роль в нынешнем кризисе. Если в Брюсселе и Вашингтоне будут удовлетворены лишь освобождением Мелии из тюрьмы, но ничего не скажут о злоупотреблениях на октябрьских выборах, то у «режима, по сути, будет «стимул брать больше заложников», подчеркнул Лейк.