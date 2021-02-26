Уфа, , 09:04 — REGNUM Закон о помощниках депутатов принят в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания приняли изменения в закон о статусе депутата республиканского парламента.

«Законом впервые четко обозначается статус помощника депутата Государственного Собрания. Регламентируются не только его права и обязанности, но и ответственность за некорректные действия», — передает слова председателя регионального госсобрания Константина Толкачева пресс-служба.

Толкачев также отметил, что закон начали разрабатывать после того, как некоторые помощники депутатов начали работать в своих интересах и злоупотреблять своими полномочиями.

Он считает, что такие действия могут запятнать парламент и нанести ущерб репутации депутатов.

«Принятый закон водит эффективные рычаги пресечения некорректного поведения», — подчеркнул он.

Отмечается, что в случае фиксации факта совершения помощником депутата деяний, которые будут способны нанести урон репутации госсобрания и чести депутата, такой гражданин не сможет быть помощником депутата на протяжении трех лет.

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