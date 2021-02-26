Уфа, 26 февраля 2021, 09:04 — REGNUM Закон о помощниках депутатов принят в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.
Сообщается, что депутаты госсобрания приняли изменения в закон о статусе депутата республиканского парламента.
Толкачев также отметил, что закон начали разрабатывать после того, как некоторые помощники депутатов начали работать в своих интересах и злоупотреблять своими полномочиями.
Он считает, что такие действия могут запятнать парламент и нанести ущерб репутации депутатов.
Отмечается, что в случае фиксации факта совершения помощником депутата деяний, которые будут способны нанести урон репутации госсобрания и чести депутата, такой гражданин не сможет быть помощником депутата на протяжении трех лет.
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