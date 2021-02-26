Тюмень, , 08:58 — REGNUM В регионах уральского Севера — Тюменской области, на Ямале и в Югре — наблюдается острый дефицит дворников. Об этом сообщает аналитическая служба рекрутингового агентства hh.ru.

С начала 2021 было открыто 210 вакансий уличных уборщиков — в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Большинство вакансий дворников открыто в Тюмени. Затем по потребности следуют Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Средняя зарплата — 29 тысяч рублей. Это на пять тысяч более, чем в прошлом году, отмечают в hh.ru.

Отмечается, что чаще всего необходимость в дворниках наблюдается в сферах «Строительство, недвижимость», «Гостиницы, рестораны» и «Услуги для бизнеса». В основном, требуется полная занятость, лишь 8% вакансий подразумевает частичную.

«Возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами — прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось», — отмечает руководитель пресс-службы уральского отделения hh.ru Анна Осипова.