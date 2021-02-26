Москва, , 09:06 — REGNUM В Испании задержан генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, который находится в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок. Об этом 26 февраля сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства», — говорится в сообщении Петренко.

Также указывается, что ввиду этого российский СК предоставил в Генпрокуратуру РФ все необходимые материалы для того, чтобы был направлен запрос о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона в компетентные органы Испании.

По версии следствия, в 2014 году доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Марии Ч., получившей травму позвоночника на тренировке и утратившей способность ходить. Следователи считают, что врач убедил девушку в Испании в мае того же года заключить с ним договор на оказание услуг на общую сумму свыше 29 млн рублей и пообещал поставить ее на ноги в течение года. Однако после проведения занятий по методикам Блюма у спортсменки не восстановились двигательные функции нижних конечностей, так как при такого рода травме это невозможно сделать при помощи каких-либо реабилитационных мероприятий.

Отметим, уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года и после сбора доказательств СК заочно предъявил ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, и он был объявлен в международный розыск. В июне минувшего года Басманным судом Москвы была дана санкция на заочный арест Блюма.