Новосибирск, , 08:56 — REGNUM В Новосибирскую область сегодня, 26 февраля, прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Цель поездки — изучение реального положения дел, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что «на повестке дня — работа с научными организациями региона».

Так, в Академгородке министр проведёт заседание Сибирского территориального совета директоров научных организаций. После этого встретится с молодыми учёными, чтобы в том числе поговорить о подходах к системе оплаты труда научных сотрудников.

Кроме того, Фальков примет участие в заседании комиссии государственного совета Российской Федерации по направлению «Наука», которую проведёт председатель комиссии губернатор Новосибирской области Андрей Травников. А также посетит Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.