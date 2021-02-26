Вашингтон, , 08:56 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Брэндон Танев и Джейк Гюнцель.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 24 очка. «Питтсбург» идёт на пятом месте с 21 очком.

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