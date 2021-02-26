Челябинск, , 08:56 — REGNUM В Челябинске закрыто уголовное дело, возбуждённое после капитального ремонта здания филармонии. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Силовики не нашли состава преступления. Факт хищения оказался не подтверждён. Это, в частности, показала внеплановая проверка областного Главного контрольного управления. По данным структуры, ущерб областному бюджету причинён не был.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года. Следователи предполагали, что в ходе капремонта здания подрядчиком якобы была завышена сметная стоимость материалов на сумму более 1 млн рублей.