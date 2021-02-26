Киев, 26 февраля 2021, 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский за год президентства сделал то, что его предшественник Пётр Порошенко не смог сделать за пять лет. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 февраля в интервью газете Deutsche Welle.
По его словам, нынешнее обострение ситуации в Донбассе связано с санкциями в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и оппозиционных телеканалов, принадлежащих людям из окружения политика.
Глава делегации Украины в ТКГ напомнил, что за пять лет президентства Петра Порошенко Верховная рада лишь приняла документ с просьбой закрыть оппозиционные телеканалы.
Отметим, что Кравчук также заявил о том, что Зеленский не смог остановить войну в Донбассе, поскольку разочаровался в возможности эффективных переговоров с противоборствующей стороной.
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