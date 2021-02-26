Киев, , 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский за год президентства сделал то, что его предшественник Пётр Порошенко не смог сделать за пять лет. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 февраля в интервью газете Deutsche Welle.

По его словам, нынешнее обострение ситуации в Донбассе связано с санкциями в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и оппозиционных телеканалов, принадлежащих людям из окружения политика.

«Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала более активно действовать, что Зеленский наложил санкции на «пророссийские» каналы за их пропаганду, ввёл санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу», — уверен Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ напомнил, что за пять лет президентства Петра Порошенко Верховная рада лишь приняла документ с просьбой закрыть оппозиционные телеканалы.

«Зеленскому нужно было время для того, чтобы предпринять шаги, которые никто не смог бы отменить. И за год и пять месяцев Зеленский сделал то, что не сделал Порошенко за пять лет», — подчеркнул политик.

Отметим, что Кравчук также заявил о том, что Зеленский не смог остановить войну в Донбассе, поскольку разочаровался в возможности эффективных переговоров с противоборствующей стороной.

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