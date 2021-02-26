Лос-Анджелес, США, , 08:54 — REGNUM Майк Тайсон заявил, что биографический фильм потокового сервиса Hulu является «культурной апроприацией истории его жизни» и результатом «корпоративной жадности». Интервью с ним было опубликовано 26 февраля на сайте программы Entertainment Tonight Canada.

Боксёр обратил внимание, что компания выступила с анонсом в «Месяц истории чернокожих», что, с его точки зрения, только подтверждает, что Hulu ставит деньги выше уважения истории чернокожего населения.

Тайсон добавил, что после того, что произошло в 2020 году, Голливудским студиям стоило бы более уважительно относится ко всему, что с этим связано. Он также отметил, что в скором времени будет анонсирован «санкционированный» им фильм о его жизни и карьере.

Напомним, состоящий из восьми эпизодов сериал Hulu о жизни и карьере Майка Тайсона будет называться Iron Mike («Железный Майк»). Стоит отметить, что в качестве исполнительного продюсера этого проекта выступает известная актриса Марго Робби.

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