Сеул, , 08:53 — REGNUM Южнокорейские микро-, малые и средние предприятия предоставляют медицинские маски гражданам Индонезии в Южной Корее, сообщает Antara.

«Мы стали свидетелями не только реальных примеров особого стратегического партнерства между Южной Кореей и Индонезией, инициированного президентом Мун Чжэ Ином и президентом Джоко Видодо, но и формой искренней дружбы между двумя странами», — заявил посол Индонезии Умар Хади.

Генеральный директор компании Namyoung Global передал посольству Индонезии в Сеуле 40 тысяч защитных масок на сумму 3000 долларов США.

Посольство Индонезии в Сеуле распространит маски среди 37 тысяч индонезийских граждан в Южной Корее.

Namyoung Global — это южнокорейская компания, занимающаяся торговлей, оптовой продажей и производством. Одно из направлений, над которым в настоящее время работает Namyoung Global, — это закупка оборудования для компаний, производящих медицинские маски и средства индивидуальной защиты в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные граждане, находящиеся в Индонезии, могут получить вакцину против коронавируса.

Читайте также: Живущие в Индонезии иностранцы смогут привиться от коронавируса