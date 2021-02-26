Иркутск, , 08:52 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла на контроль ситуацию вокруг пыток в местах заключения в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем омбудсмен отметила, что Конституция РФ запрещает пытки, однако сейчас нет уголовного закона, «который бы формулировал состав пыток».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Возбуждено сразу девять уголовных дел. Поводом послужили видеоматериалы с истязаниями, пытками и насилием над осуждёнными, обнародованные в социальных сетях.

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