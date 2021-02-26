Брюссель, , 08:51 — REGNUM В Евросоюзе одной из двух необходимых доз вакцины от COVID-19 привились 6,4% населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«На данный момент мы (все страны ЕС) получили около 50 млн доз вакцины, из них использовано 29 млн доз, то есть мы вакцинировали (одной дозой) порядка 6,4% нашего населения», — сказала она.

Глава ЕК добавила, что в ближайшие месяцы ожидается значительное увеличение числа поставляемых в ЕС доз вакцины от всех поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 5 февраля в интервью для крупного немецкого новостного издания Süddeutsche Zeitung заявила, что она признает, что стратегия Евросоюза по обеспечению населения вакцинами от коронавируса содержала ошибки.

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