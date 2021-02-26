Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве в новостройки по программе реновации из старых пятиэтажек переехали 25,1 тыс. москвичей, сообщили в Стройкомплексе.

По реновации в столице уже возведено 98 жилых домов 1,2 млн кв. метров. Из них 77 передано под заселение участников программы.

Всего с момента старта программы (с августа 2017 года) организовано переселение 33,9 тыс. москвичей из 224 старых пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы начали поиск дополнительных стартовых площадок для строительства жилых домов по программе реновации.

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