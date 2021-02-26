Казань, , 09:06 — REGNUM В столице Татарии введут «народный контроль» за кондукторами общественного транспорта. Наиболее активных жителей, которые будут сообщать о нарушениях, наградят призами. Об этом заявил председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Тепляков.

С его слов, перевозчики сталкиваются с жалобами на то, что кондукторы иногда просят перевести за проезд деньги по их личному номеру телефона. Поэтому ассоциацией принято решение об информировании и фиксации пассажирами нарушений трудовой дисциплины со стороны кондуктора. Сведения об этом могут быть предоставлены в формате аудио — или видеофайла в WhatsApp по номеру +7(951) 069−49−34.

О старте акции объявят во всех видах общественного транспорта. Наиболее активные пассажиры будут отмечены призами: проездные билеты на месяц, футболки и другие подарки, отметил Тепляков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии Водители только одного автобусного маршрута замечают порядка 300 отступлений от правил. Водители пассажирского транспорта могут зафиксировать несоблюдение правил дорожного движения через приложение «Народный инспектор» на мобильном телефоне, а также видеорегистраторы и направить данные в ГИБДД. Первым городом, участвующим в эксперименте, стала Казань.

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