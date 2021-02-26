Челябинск, , 08:49 — REGNUM В Челябинской области все основные дороги уже освобождены от снега. Об этом сообщает региональный миндортранс.

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Сейчас остались несколько дорог с участками протяжённостью 300−500 метров, на которых снег спрессовался в массу, аналогичную плотности бетона. На этих участках работы ведёт тяжёлая дорожная техника. По мере освобождения участков их будут открывать для движения автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по этим 45 участкам закрыто до 17:00 по местному времени. При этом ограничения на перемещение по региональным дорогам в целом уже сняты.

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