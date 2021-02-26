Калуга, , 08:53 — REGNUM Советский и российский актер Вячеслав Голоднов, который сыграл в фильме «Ворошиловский стрелок» (1999), ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом 26 февраля сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня 25.02.2021 умер Вячеслав Николаевич Голоднов… Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. <…> Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка <…> Это сильная потеря для всех», — написал коллега покойного.

При этом причины смерти актера не сообщаются.

Отметим, Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года и в 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища. Работал в Калужском муниципальном Музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном Театре юного зрителя, с 2005 года — в Калужском драматическом театре. Известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок» (1999), «Шериф» (2010) и «Танкисты своих не бросают» (2013).