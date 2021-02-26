Москва, , 08:49 — REGNUM Московские ЦСКА и «Спартак» сыграют в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно 25 февраля, после того, как минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги со счётом 2:1.

После победы минского клуба «Спартак» потерял шансы подняться выше восьмого места в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. При этом ЦСКА уже обеспечил себе первое место в конференции.

Серия начнётся 3 марта. Все матчи пройдут на «ЦСКА-Арене».

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