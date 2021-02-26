Токио, , 08:49 — REGNUM Японские власти внимательно отслеживают происходящее в Сирии на фоне авиаударов, которые нанесли Соединенные Штаты по проиранскому ополчению. Об этом сегодня, 26 февраля, в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, пишет Sankei.

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«Мы внимательно следим за ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе за последствиями этого инцидента, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — В тесном сотрудничестве с заинтересованными странами мы продолжим наши дипломатические усилия по ослаблению региональной напряженности и стабилизации ситуации».

Мотэги подчеркнул, что пока полный размер ущерба от авиаударов США ещё не определён.

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В свою очередь генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като добавил, что намерен собрать информацию по ситуации в Сирии как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля США нанесли авиационный удар объекту в Сирии. Как уточнили в Пентагоне, целью авиаудара военно-воздушных сил США стала инфраструктура проиранских вооружённых групп в САР. Эта операция стала ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке. В заявлении ведомства отмечается, что перед атакой американские власти проконсультировались с партнерами по коалиции.