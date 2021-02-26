Москва, , 08:51 — REGNUM Китайская компания Haval начала в России сертификацию нового кроссовера, который получил название Jolion. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что название Jolion образовано от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Производство кроссовера будет налажено на заводе китайской марки в Тульской области.

В длину Haval Jolion достигает 4480 мм. Под капотом новинки, по предварительной информации, будет находится 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. В качестве трансмиссии у автомобиля будет шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот». Привод у Jolion будет только передний.

По информации российского представительства компании Haval, в ближайшие три года в России будут представлены пять новых моделей китайской марки.

Ранее стало известно, что компания Haval запатентовала в России дизайн нового кроссовера, который похож на серийную модель Chulian.

Читайте также: Компания Chery зарегистрировала в России новый Tiggo 4 Pro