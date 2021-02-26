Владикавказ, , 08:48 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в прививочной кампании и защитили себя от коронавируса уже 9947 жителей. Всего в республику поставлено 13 262 дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил накануне, 25 февраля, глава минздрава региона Тамерлан Гогичаев. По его словам, планируется привить около 60% населения республики.

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«С учетом того, что часть населения переболела, еще часть должна быть провакцинирована — это примерно 60% населения. Это необходимо для выработки коллективного иммунитета, что позволит намного лучше себя чувствовать и преодолеть последствия, которые, возможно, еще могут быть», — приводит слова министра портал «15-й Регион».