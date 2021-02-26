Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM В Бурятии организована доследственная проверка по факту исчезновения 17-летней девушки в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в рамках проверки ведутся поиски пропавшей и выяснение обстоятельств исчезновения.

По данным следствия, девушка ушла из дома днём 20 декабря и до настоящего времени не вернулась. На связь с родственниками не выходит.

Пропавшая европейской внешности, ростом около 162 см, волосы длинные, шатенка. Была одета в пуховик бордового цвета и бежевые сапоги.