Сухум, , 08:48 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 32 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 86 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 14 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 777 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 112 победили инфекцию. За это время в стране скончались 197 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 24 февраля в стране выявили 20 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 260 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии с начала недели отменили часть карантинных мер. В школах возобновилось обучение для старшеклассников (ученики младших классов начали ходить в школу с 15 февраля). В ресторанах и кафе разрешили обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе выявили ещё 68 случаев заражения SARS-CoV-2