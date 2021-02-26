Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Президент США Джо Байден заинтересован в более крепких и открытых двусторонних отношениях с Саудовской Аравией. Об этом он сказал саудовскому королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент заявил королю Саудовской Аравии, что намерен работать над тем, чтобы сделать двусторонние отношения более крепкими и открытыми, насколько это возможно», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что американский лидер положительно оценил недавнее освобождение ряда саудовско-американских активистов. И Байден, и Аль Сауд согласились работать над вопросами, которые беспокоят и интересуют оба государства.

В ходе разговора главы США и Саудовской Аравии обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Йемене. Байден подтвердил, что Вашингтон будет помогать Эр-Рияду против действий «связанных с Ираном групп».

Читайте также: Байден заявил об изучении обстоятельств убийства Хашогги