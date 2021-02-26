Кемерово, , 08:44 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 26 февраля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 70 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 20, Новокузнецк — 14, Междуреченск — семь, Анжеро-Судженск — пять, Белово — два, Березовский — два, Калтан — два, Киселевск — два, Тайга — два2, Гурьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Мыски — один, Прокопьевск — один, Юрга — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 73 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 31 584 случая заражения коронавирусом, 30 650 человек выздоровели, 556 кузбассовцев скончались.