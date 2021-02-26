Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве 229 273 пользователя приняли участие в голосовании по памятнику на Лубянской площади. Такие данные опубликованы на портале «Активный гражданин» в 8:30 26 февраля.

«Выборы» начались сутками ранее, утром 25 февраля. В ответ на инициативу вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на его историческое место на Лубянской площади, Общественная палата Москвы предложила альтернативу — монумент новгородскому князю Александру Невскому.

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К сегодняшнему утру 117 506 пользователей (51%) проголосовали за Невского, 111 767 (49%) — за Дзержинского. Отметим, что двухпроцентный разрыв между «кандидатами» сохраняется с самого начала.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный фестиваль «Русское поле» пройдёт в Москве 7 августа, рассказали в мэрии Москвы 25 февраля. Особое внимание будет уделено князю Александру Невскому.

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