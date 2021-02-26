Брюссель, , 08:42 — REGNUM В Еврокомиссии ответили на запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса о возможной помощи греческим фермерам, которые терпят убытки из-за российского эмбарго. Об этом сообщает 26 февраля RT со ссылкой на документ.

Николау-Алаванос указал в запросе, что ограничения, которые Россия ввела в ответ на санкции Запада из-за ситуации на Украине, серьёзно повлияли на экспорт греческой сельхозпродукции. Фермеры несут значительные потери, однако никаких существенных мер для их поддержки принято не было. За более чем шесть лет им выделили менее €50 млн, но это не облегчило ситуацию.

В 2014—2018 годах Греция вывела с рынка 102,5 т фруктов и овощей на €52 млн. Около половины этого объёма — персики и нектарины, около четверти — апельсины.

В Еврокомиссии сообщили, что в ближайшие годы выделят Греции €19,4 млрд. Эти средства предназначены фермерам и сельским районам страны.

В ответе говорится также, что антироссийские санкции Еврокомиссия может пересмотреть после полного исполнения условий Минских соглашений. При этом ответственность, считают в ЕК, лежит на России.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран ЕС после европейских санкций, наложенных в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. В декабре 2020 года антироссийские санкции были продлены, после чего и Москва пролонгировала действие эмбарго до конца текущего года.