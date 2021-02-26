Ньон, Швейцария, , 08:41 — REGNUM Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи 1/16 финала состоялись 25 февраля.

В следующий раунд турнира прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» (Англия), «Милан», «Рома» (Италия), «Вильярреал», «Гранада» (Испания), киевское «Динамо», «Шахтёр» (Украина).

Также в 1/8 финала Лиги Европы примут участие «Славия» (Чехия), загребское «Динамо» (Хорватия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия).

Представителей России на этой стадии не оказалось. «Краснодар» в 1/16 финала проиграл по сумме двух матчей загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире.

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