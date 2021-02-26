Иркутск, 26 февраля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Мэрия Иркутска инициировала проверку по факту некачественного питания в столовой школы № 66. Об этом сказано на официальном сайте городских властей.

Цитата со страницы Иркутского депутата Алексея Распутина в Facebook Слипшиеся пельмени, которыми хотели накормить школьников в Иркутске

По словам начальника департамента образования администрации города Иркутска Олега Ивкина, организовано выездное совещание совместно с директором комбината питания, ответственными за организацию питания лицами, заведующим производственной частью, директором школы.

«Ответственные лица будут наказаны», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об ужасах школьного питания поведал депутат городской думы Иркутска Алексей Распутин. Пообщавшись с родителями учеников, он отметил, что дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко.

На своей странице Facebook он опубликовал фотографии: 20 февраля 2021 года в иркутской школе №66 дети массово отказались от обеда. На снимках видно, что после варки пельмени слиплись, их комом выложили на тарелки. Как объяснили в МУП «Комбинат питания», была нарушена технология приготовлении блюда.

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На сегодня МУП «Комбинат питания города Иркутска» обслуживает 67 школ. Остальные учреждения осуществляют организацию питания самостоятельно, либо заключают контракты с индивидуальными предпринимателями.

Всего в 74 общеобразовательных учреждениях областного центра обучается свыше 85 тысяч детей. Более 50 тысяч из них получают бесплатно питание. Это учащиеся начальной школы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также другие категории льготников. Кроме горячего питания более 37 тысяч учеников младших классов получают молоко.