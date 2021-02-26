Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Народный хурал Бурятии до конца 2023 года продлил срок действия программы по бесплатному предоставлению земельных участков с самовольно построенными домами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Также для граждан, имеющим в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2015 года, вводится право приобретения земли в аренду без торгов», — отметили в правительстве.

Кроме того, были внесены поправки по упрощению процедуры приобретения участков.

Как отмечается, всего в столице региона Улан-Удэ к 2016 году насчитывалось более 5,8 тыс. «самоволок». К началу 2021 году их число сократилось почти вдвое до более 3 тыс. участков.

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