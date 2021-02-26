Шлиссельбург, Ленинградская область, , 08:47 — REGNUM В городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области в ночь на 26 февраля произошла групповая перестрелка в одном из кафе. В результате стрельбы мужчина 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия».

«В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники полиции.