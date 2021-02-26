Сеул, , 08:50 — REGNUM В КНДР сократили посевные площади обрабатываемых земель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейскую Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году общая посевная площадь риса в стране составила 54 697 га, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

Известно, что посевная площадь риса в КНДР составляет 74% от посевной площади в Южной Корее.

Эксперты отмечают, что объём посевной площади сократился из-за ухудшения погодных условий, таких как проливные дожди и тайфуны, обрушившиеся на полуостров в период с июля по сентябрь.

Посевная площадь сократилась во всех регионах страны. В частности посевная площадь в Нампхо сократилась на 8,2%, в провинции Хамгён-Намдо — на 7,1%, в Расоне — на 3,8%.

Отмечается, что данные основаны на анализе спутниковых снимков, сделанных с мая по октябрь 2020 года.