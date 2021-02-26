Монреаль, Канада, , 08:39 — REGNUM Новым, 36-м генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO) станет представитель Колумбии Хуан Карлос Салазар. Об этом 26 февраля сообщается в заявлении ICAO.

Уточняется, что Салазар заступит на данный пост 1 августа 2021 года и сменит представительницу Китая Фан Лю, занимающую данную должность с 2015 года.

При этом колумбиец с 2018 года является генеральным директором Организации гражданской авиации Колумбии и пробудет на посту генсека ICAO как минимум в течение одного трехлетнего срока.

Напомним, ICAO была создана в 1944 году и является специализированным учреждением ООН, ее целью является содействие безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации в мире. Штаб-квартира организации находится в Монреале.