Москва, , 08:38 — REGNUM Первый вице-президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России (ФГНКА) Давид Цецхладзе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом отменить запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Текст письма был опубликован 25 февраля на сайте.

Грузия с 1 марта открывает границу для российских туристов. Они смогут посещать страну, если предъявят на границе сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Но туристам в Грузию можно прибывать только на самолете, а прямые рейсы между странами запрещены. Цецхладзе в письме попросил российского лидера изменить ситуацию.

«Просим Вас рассмотреть возможность возобновления прямых авиасообщений между нашими странами», — говорится в письме от представителя ФГНКА.

Напомним, в соответствии с указом Путина прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено с июля 2019 года. Это было сделано из-за антироссийских выступлений в Грузии. Они начались после того, как в ходе проходившего в Тбилиси съезда Межпарламентской ассоциации православия (МПА) возглавлявший её депутат Госдумы (КПРФ) Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Представители грузинской оппозиции это назвали оскорблением для страны, после чего начались антироссийские выступления, переросшие в беспорядки.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года в Грузии начали проходить акции протеста, на которых снова звучат антироссийские лозунги. Это началось после ареста лидера партии «Единое национальное движения» Ники Мелии. Его обвиняют в организации беспорядков в июне 2019 года.

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