Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбурге вечером 25 февраля зал областной филармонии собрал аншлаг, приняв 500 медиков, в честь которых был организован большой благотворительный концерт, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

На сцене детский хор «Новые имена» Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»

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Концерт в честь медицинских работников дал детский хор «Новые имена». Прославленный коллектив под руководством Марины Туркиной вместе с филармоническим ансамблем «Забава» и ее художественным руководителем заслуженной артисткой РФ Светланой Гремицкой отдали дань уважения подвигу медиков в нелегкую пору борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Минутой молчания зрители почтили память коллег, чьи лица под звуки вокализа появлялись на большом экране — коллег, чьи жизни унес COVID-19.

Концерт виртуозно вел заслуженный артист России, художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол Вадим Смирнов. А закончился полуторачасовой музыкальный подарок медикам Оренбуржья песней-гимном, слова из которой были взяты в название концерта «Низко вам поклониться хотим». Под первые же куплеты «Люди в белых халатах» поэта Льва Ошанина и композитора Эдуарда Колмановского зал встал в едином порыве.

Инициаторами благотворительного концерта стали руководители «Новых имен» Марина Туркина и Лев Назаров. Идею безоговорочно поддержала вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Она отметила, что это очень своевременный музыкальный подарок, в том числе и потому, что большой зал филармонии в начале марта закрывается на длительную реконструкцию.

Как признался Игорь Храмов, Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» не ограничился лишь организационной поддержкой. Все гости, приглашенные на концерт, получили в подарок недавно вышедшую в свет иллюстрированную книгу крылатых выражений Виктора Черномырдина «Я далек от мысли…».

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