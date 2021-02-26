Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

Отмечается, что стороны обсудили важность прогресса Саудовской Аравии в сфере прав человека, включая законодательную и судебную реформы.

Кроме того, Блинкен подтвердил приверженность двустороннему сотрудничеству по прекращению войны в Йемене и региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания, Франция, Германия и США намерены решительно продолжать работать над деэскалацией напряжённости в регионе Персидского залива. С таким заявление по итогам переговоров в Париже выступили министры иностранных дел стран «евротройки» и госсекретарь США Энтони Блинкен, который участвовал в дискуссии по видеосвязи.

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