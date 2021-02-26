Уральск, Казахстан, , 08:34 — REGNUM Четыре человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в 3:29 (1:29 мск) 26 февраля на 259-м километре трассы Атырау—Уральск. В лобовом столкновении разбились два автомобиля «Тойота камри». Отмечается, что участок трассы был закрыт из-за непогоды.

Представитель департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бельгибеков сказал, что один из водителей — таксист не подчинился законным требованиям полиции, проехав на закрытый участок трассы.

По его словам, в полиции есть видеозапись, на которой запечатлено неподчинение водителя законным требования полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане в результате ДТП пострадали более 20 человек