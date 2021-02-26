Неаполь, Италия, , 08:34 — REGNUM Итальянский «Наполи» одержал победу над испанской «Гранадой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Наполи» голы забили полузащитники Пётр Зелиньски и Фабиан Руис. У «Гранады» отличился хавбек Анхель Монторо.

Напомним, первый матч, который прошёл в Гранаде, завершился победой испанского клуба со счётом 2:0. Таким образом, «Гранада» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Наполи» выбыл с турнира.

Читайте также: «Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы за счёт «гостевых» голов