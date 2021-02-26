Москва, , 08:33 — REGNUM Жители Москвы теперь могут не ходить в центры госуслуг «Мои документы», а получить консультацию сотрудника МФЦ в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

На портале mos.ru появился новый сервис — специалисты центров государственных начали консультировать москвичей по видеоконференцсвязи. Сеанс длится не более 20 минут.

Для консультации требуется предварительная запись. В указанное время специалист свяжется с пользователем и объяснит, как получить услуги социального направления, например, полис ОМС, СНИЛС, сертификат на маткапитал и .т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех МФЦ России в течение всего 2021 года будут транслировать видеоролики о правилах здорового питания.

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