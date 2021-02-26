Уфа, , 08:34 — REGNUM Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Борис Беляев задержан по тому же делу, по которому ранее был помещен под домашний арест министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, следственные органы работают независимо от властей республики, поэтому ему трудно комментировать данное дело.

«Эпизоды, инкриминируемые Борису Владимировичу, относятся к периоду, когда ни я, ни Глава региона здесь ещё не работали. Сам он тогда тоже трудился не в правительстве, а был мэром Кумертау. Это то же самое дело, по которому уже был задержан, а затем помещен под домашний арест министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев», — сообщил он.

Назаров выказал надежду на то, что следователи разберутся во всем, а суд вынесет окончательное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии