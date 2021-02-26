Уфа, 26 февраля 2021, 08:34 — REGNUM Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Борис Беляев задержан по тому же делу, по которому ранее был помещен под домашний арест министр строительства и архитектуры республики Рамзиль Кучарбаев. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, следственные органы работают независимо от властей республики, поэтому ему трудно комментировать данное дело.
Назаров выказал надежду на то, что следователи разберутся во всем, а суд вынесет окончательное решение.
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