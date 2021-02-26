Москва, , 08:30 — REGNUM Государственное казённое учреждение «Московское городское специализированное управление по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства» объявило очередной тендер на разгон облаков во время праздничных торжеств в Москве в 2021 году. Услугу «по метеозащите города Москвы (во время проведения праздничных мероприятий)» оценили в сумму свыше 417 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги открытого конкурса с начальной ценой 417 431 111,76 рубля подведут 22 марта 2021 года. Аванс составит 10%. В стоимость контракта входит активное воздействие «на облачные образования с использованием самолётов», а их количество определяют по актам. При этом у самолётов должны быть двойные экипажи, а сами они должны быть оборудованы системами вторичной радиолокации, дополнительными кислородными системами, позволяющими выполнять сброс реагентов в условиях разгерметизации грузового отсека. Продолжительность полётов — не менее четырёх часов.

Оказание услуг в 2021 году разбито на четыре части, одна из которых запланирована на период с 1 апреля по 31 мая, вторая — со 2 апреля по 1 июня, третья — со 2 июня по 2 августа и четвёртая — с 3 августа по 25 октября.

Напомним, в 2020 году схожую услугу также закупали оптом — на четыре праздника, включая День Победы, День России, День города и 1 мая. Тендер прошёл в марте, а контракт был подписан на общую сумму более 451,83 млн рублей. Победителем было признано московское АНО «Агентство атмосферных технологий», учрежденное для научных исследований в 2003 году. Владельцами являются Виктор Корнеев и Андрей Частухин. Директор этой фирма — Марина Горбачевская и Виктор Корнеев также имеют в активе ООО «Центр внедрения методов и средств активного воздействия на погоду «Аква», в совладельцах которого отметилось ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория», подведомственное Росгидромету. АНО «Агентство атмосферных технологий» выступало исполнителем по 19 госконтрактам, из которых самые дорогостоящие были заключены как раз с ГУП и связаны с метеозащитой. Подобные контракты фирма началась получать с 2016 года.