Киев, , 08:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в возможности договориться с противоборствующей стороной о завершении войны в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 февраля в интервью газете Deutsche Welle.

По словам Кравчука, в начале президентского срока у Зеленского были те же иллюзии, что иу его предшественника — Петра Порошенко, который обещал завершить войну в Донбассе в течение двух недель.

«Когда пришёл Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения», — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук напомнил слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения — это документ, в который можно вносить изменения.

«По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и «нормандского формата» мы не сможем добиться каких-либо успехов», — подытожил Кравчук.

Напомним, война в Донбассе началась по приказу Киева вскоре после государственного переворота в столице Украины в 2014 году. Украинская пропаганда утверждает, якобы в Донбассе Украине противостоит Россия, однако в действительности РФ не является участницей конфликта.

Напомним, ранее в МИД ДНР заявили, что войну в регионе может остановить прямой диалог властей Украины с республиками Донбасса. При этом Киев старательно избегает напрямую разговаривать с представителями ДНР и ЛНР.

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