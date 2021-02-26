Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM В Республике Алтай вновь прогнозируют снегопады, а также сильный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в течение суток 26 февраля здесь ожидается мокрый снег, переходящий в снег.

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Ветер усилится до 25 метров в секунду, в горах — до 35 метров в секунду. Возможны метели и гололедица. Температура воздуха в ночь на 27 февраля местами опустится до 35 градусов мороза.

«Существует риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничение движения на автомобильных дорогах», — отметили в правительстве.

Спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. В частности, водителям рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах, по возможности отказаться от поездок на личной машине.

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